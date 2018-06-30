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З Тунісу досі не можуть вилетіти близько 800 українських туристів, - Омелян

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 15:46
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Українські туристи залишатимуться в Тунісі до понеділка

З Тунісу досі не можуть вилетіти близько 800 українських туристів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "112 Україна".

"Туроператор "Oasis Travel" заборгував перевізнику "Bravo" більше мільйона доларів і не сплатив жодного центу. Про цю ситуацію "Oasis Travel" знав, були різні моменти врегулювання, жодних коштів не надходило. Тим не менше, авіакомпанія "Bravo" за власний кошт вже вивезла 650 туристів в Україну, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 людей, ще залишається за нашими підрахунками близько 800", - повідомив він.

За словами Омеляна, в понеділок, 2 липня, буде забезпечено ще 5 рейсів, які авіакомпанія теж виконує за власний кошт, щоб всі українці повернулися додому.

Очільник Мінінфраструктури додав, що два рейси будуть на Львів та три - на Київ.

"Найближчим часом буде графік цих польотів. Щодо перебування (туристів у Тунісі, - ред.) до понеділка, туроператор "Oasis Travel"  взяв на себе зобов'язання розмістити всіх людей за власний кошт в готелях Тунісу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Києва з Тунісу сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, повернулася частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі. 

МЗС вирішило організаційні питання вильоту українців з Тунісу Мінекономрозвитку забере ліцензії у недобросовісних туроператорів, - Омелян
Теги публікації: Тунис, туристы, Владимир Омелян  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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