З Тунісу досі не можуть вилетіти близько 800 українських туристів, - Омелян

Українські туристи залишатимуться в Тунісі до понеділка

З Тунісу досі не можуть вилетіти близько 800 українських туристів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "112 Україна".

"Туроператор "Oasis Travel" заборгував перевізнику "Bravo" більше мільйона доларів і не сплатив жодного центу. Про цю ситуацію "Oasis Travel" знав, були різні моменти врегулювання, жодних коштів не надходило. Тим не менше, авіакомпанія "Bravo" за власний кошт вже вивезла 650 туристів в Україну, цієї ночі був ще один додатковий борт, який забрав 120 людей, ще залишається за нашими підрахунками близько 800", - повідомив він.

За словами Омеляна, в понеділок, 2 липня, буде забезпечено ще 5 рейсів, які авіакомпанія теж виконує за власний кошт, щоб всі українці повернулися додому.

Очільник Мінінфраструктури додав, що два рейси будуть на Львів та три - на Київ.

"Найближчим часом буде графік цих польотів. Щодо перебування (туристів у Тунісі, - ред.) до понеділка, туроператор "Oasis Travel" взяв на себе зобов'язання розмістити всіх людей за власний кошт в готелях Тунісу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Києва з Тунісу сьогодні вранці, 30 червня 2018 року, повернулася частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі.