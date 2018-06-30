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В Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, - МИД

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 10:34
Иллюстративное фото: пассажиры рейса (Наталья Витвитская)
Иллюстративное фото: пассажиры рейса (Наталья Витвитская)

Принимаются меры по возвращению остальных украинцев из Туниса

В Киев из Туниса сегодня утром, 30 июня 2018 года, вернулась часть украинских туристов, которые застряли в аэропорту Монастир в Тунисе. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", - написал он.

Напомним, вчера сообщалось, что около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

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Теги публикации: Киев, МИД Украины, Тунис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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