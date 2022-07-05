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Тунис закупает в США восемь военных самолетов: большую часть заплалит Вашингтон

Фото: США продаст Тунису восемь военных самолетов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Тунис объявил о покупке восьми военно-учебных самолетов в США в рамках плана по обновлению парка учебно-тренировочных самолетов ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Между правительством США и компанией Textron Aviation Defense было подписано соглашение о поставке Тунису учебных самолетов. Ожидается, что первая партия новых самолетов будет доставлена ​​в марте 2023 года, а полностью контракт будет закрыт к октябрю 2026 года.

Сообщается, что основная часть финансирования сделки будет осуществляться за счет американского гранта, а остальное заплатит министерство обороны Туниса.

Напомним, что президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Кроме того, недавно в Пентагоне заявили, что выделят для Украины военную помощь на 820 млн долларов.

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