Тунис закупает в США восемь военных самолетов: большую часть заплалит Вашингтон

Тунис объявил о покупке восьми военно-учебных самолетов в США в рамках плана по обновлению парка учебно-тренировочных самолетов ВВС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Между правительством США и компанией Textron Aviation Defense было подписано соглашение о поставке Тунису учебных самолетов. Ожидается, что первая партия новых самолетов будет доставлена ​​в марте 2023 года, а полностью контракт будет закрыт к октябрю 2026 года.

Сообщается, что основная часть финансирования сделки будет осуществляться за счет американского гранта, а остальное заплатит министерство обороны Туниса.