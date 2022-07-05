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Туніс закуповує в США вісім військових літаків: більшу частину заплалить Вашингтон

Фото: США продасть Тунісу вісім військових літаків (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Туніс оголосив про покупку восьми військово-навчальних літаків в США в рамках плану з оновлення парку навчально-тренувальних літаків ВПС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Між урядом США і компанією Textron Aviation Defense було підписано угоду про постачання Тунісу навчальних літаків. Очікується, що перша партія нових літаків буде доставлена в березні 2023 року, а повністю контракт буде закритий до жовтня 2026 року.

Повідомляється, що основна частина фінансування операції буде здійснюватися за рахунок американського гранту, а решту заплатить Міністерство оборони Тунісу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.

Крім того, нещодавно в Пентагоні заявили, що виділять для України військову допомогу на 820 млн доларів.

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