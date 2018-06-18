РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку групи G на ЧС-2018

Туніс - Англія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна 21:00 за київським часом, дивитися матч можна на каналі "Інтер". Збірна Англії зіграє з Тунісом в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є команда з "Туманного Альбіону".

18 червня 21:00

Волгоград, Арена "Волгоград"

- Туніс почне ЧС-2018 в білій формі, англійці надінуть червоний комплект.

Останнім з претендентів на золото ЧС-2018 стартують на турнірі англійці. Склад у "трьох левів" молодий і амбітний, не програє колектив Гарета Саутгейта більше року, з 13 червня 2017 року.

Однак у африканської збірної, яка повертається на чемпіонат світу вперше з 2006 року, очевидно, свої плани на турнір. У недавніх товариських зустрічах тунісці постали непоступливою і добре організованій командою.

Збірні Тунісу та Англії зустрічалися одного разу, 20 років тому на чемпіонаті світу у Франції, 15 червня 1998 року гору взяли гравці "Туманного Альбіону" - 2:0. У майбутній зустрічі збірна "трьох левів" знову фаворити.

Але зустріч може завершитися з несподіваним для англійців результатом, як вже сталося на ЧС-2018 з топовими збірними, які зіграли необачно.