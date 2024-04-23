"Тунгуска", танк і не тільки. ССО показали відео знищення росіян у Донецькій області

Українські воїни Донецького напрямку за останній тиждень знищили кілька одиниць техніки росіян. Окупанти втратили танк Т-72 і ЗРК "Тунгуска"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Також бійцям вдалося вразити ротний опорний пункт та 11 окупантів.

За тиждень оператори на Донецькому напрямку виявили та знищили:

Зазначається, що це результат операторів FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. Ворог суттєво активізував штурми у Донецькій області.

Також стало відомо, що загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 461 060 військовослужбовців.

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