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"Тунгуска", танк і не тільки. ССО показали відео знищення росіян у Донецькій області

Донецька область, Вівторок 23 квітня 2024 16:20
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"Тунгуска", танк і не тільки. ССО показали відео знищення росіян у Донецькій області Архівне фото: ССО показали відео знищення росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни Донецького напрямку за останній тиждень знищили кілька одиниць техніки росіян. Окупанти втратили танк Т-72 і ЗРК "Тунгуска"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат операторів FPV-дронів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку.

За тиждень оператори на Донецькому напрямку виявили та знищили:

  • танк Т-72;
  • зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 "Тунгуска";
  • бойову броньовану машину.

Також бійцям вдалося вразити ротний опорний пункт та 11 окупантів.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. Ворог суттєво активізував штурми у Донецькій області.

Також стало відомо, що загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 461 060 військовослужбовців.

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