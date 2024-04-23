800 загарбників і 29 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 квітня, становили 800 окупантів за добу, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 461 060 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин (ББМ), 29 артсистем і 23 безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 461 060 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 7241 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 13 916 (+12) од.;
- артилерійських систем - 11 765 (+29) од.;
- РСЗВ - 1046 од.;
- засоби ППО - 769 (+1) од.;
- літаків - 348 (+1) од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9407 (+23) од.;
- крилатих ракет - 2117 од.;
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 845 (+33) од.;
- спеціальної техніки - 1936 (+2) од.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті зафіксовано 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони у Донецькій області.
Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили майже всі ворожі ударні беспілотники.
В Одесі через нічну російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людини.
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