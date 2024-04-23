800 загарбників і 29 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 квітня, становили 800 окупантів за добу, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 461 060 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин (ББМ), 29 артсистем і 23 безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за минулу добу в Україні на фронті зафіксовано 86 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує позиції Сил оборони у Донецькій області.

Цієї ночі російські загарбники під час повітряної атаки запустили по Україні 16 дронів-камікадзе. Сили оборони знищили майже всі ворожі ударні беспілотники.

В Одесі через нічну російську атаку були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі. Співробітники ДСНС врятували 34 людини.

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