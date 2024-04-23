"Тунгуска", танк и не только. ССО показали видео уничтожение россиян в Донецкой области

Украинские воины Донецкого направления за последнюю неделю уничтожили несколько единиц техники россиян. Оккупанты потеряли танк Т-72 и ЗРК "Тунгуска"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Также бойцам удалось поразить ротный опорный пункт и 11 оккупантов.

Через неделю операторы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили:

Отмечается, что это результат операторов FPV-дронов тактической группы "Медоид" 3-го отдельного полка.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг существенно активизировал штурмы в Донецкой области.

Также стало известно, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 461 060 военнослужащих.

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