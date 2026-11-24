Підрядник повідомляє, що на ділянці вже виконали близько 80% запланованого обсягу робіт. Наразі там будують дощову та господарсько-побутову каналізацію, облаштовують систему водовідведення, а також переносять інженерні комунікації. Йдеться про водопровідні й теплові мережі, газопроводи, високовольтні кабельні лінії та кабельну каналізацію мереж зв'язку.

Там, де перенесення комунікацій уже завершили, дорожні бригади розпочали відновлення проїзної частини та тротуарів. Зокрема, на проспекті Європейського Союзу з боку проспекту Свободи фрезерують старе асфальтобетонне покриття та замінюють конструктивні шари основи дороги.

Паралельно будують новий колектор дощової каналізації методом мікротунелювання. Розповідають, що вже проклали 460 метрів із запланованих 750.

Будівництво метро на Виноградар (фото: Autostrada)

Коли продовжать будівництво метро на Виноградар

Також на будівельному майданчику монтують основні вузли та системи тунелепрохідницького щита "Вікторія". Туди вже доставили понад 70% нового обладнання німецької компанії Herrenknecht.

Після завершення монтажу та пусконалагоджувальних робіт комплекс розпочне проходку лівого перегінного тунелю між станціями "Сирець" і "Мостицька".

У Autostrada заявили, що роботи тривають цілодобово. Компанія планує якнайшвидше завершити основні будівельні роботи на проспекті Європейського Союзу та до Різдва відновити рух транспорту.