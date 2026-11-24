Подрядчик сообщает, что на участке уже выполнили около 80% от запланированного объема работ. Там строят дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию, обустраивают систему водоотвода, а также переносят инженерные коммуникации. Речь идет о водопроводных и тепловых сетях, газопроводах, высоковольтных кабельных линиях и кабельной канализации сетей связи.

Там, где перенос коммуникаций уже завершен, дорожные бригады приступили к восстановлению проезжей части и тротуаров. В частности на проспекте Европейского Союза со стороны проспекта Свободы фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и заменяют конструктивные слои основания дороги.

Параллельно строят новый коллектор дождевой канализации методом микротоннелирования. Рассказывают, что уже проложили 460 метров из 750 запланированных.

Строительство метро на Виноградарь (фото: Autostrada)

Когда продолжат строительство метро на Виноградарь

Также на строительной площадке монтируют основные узлы и системы туннелепроходческого щита "Виктория". Туда уже доставили более 70% нового оборудования германской компании Herrenknecht.

После завершения монтажа и пусконаладочных работ комплекс приступит к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

В Autostrada заявили, что работы продолжаются круглосуточно. Компания планирует как можно быстрее завершить основные строительные работы по проспекту Европейского Союза и к Рождеству возобновить движение транспорта.