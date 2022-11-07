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Тумани, місцями морози та дощі. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 07:00
Тумани, місцями морози та дощі. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 7 листопада, в Україні слід очікувати тумани, місцями з морозами та невеликими дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз у Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Сьогоднішній день в Україні свіжий, із туманами, нічним морозцем в Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях та з чудовими +14…+16 градусів в західних областях", - написала вона.

Погода в Україні

7 листопада температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вдень +3…+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12…+16 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +8…+13 градусів, в Криму до +13…+15 градусів.

Тумани

"Туманів - багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними, носіть обов'язково на собі або світловідбивні стрічки, або жилети", - розповіла Діденко.

Дощі

Дощі ймовірні сьогодні лише місцями в західних областях, та й то в Карпатах і навколокарпатських областях.

Погода в Києві

У столиці 7 листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7… +8 градусів.

"Повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних дощів. З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів", - додала Діденко.

Як повідомлялося, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень кучугур сягає понад три метри.

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