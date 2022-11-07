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Туманы, местами морозы и дожди. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 07:00
Туманы, местами морозы и дожди. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня Фото: синотик дала прогноз погоди на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 7 ноября, в Украине следует ожидать туманы, местами с морозами и небольшими дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Сегодняшний день в Украине - свеж, с туманами, ночным морозцем в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях и с отличными +14…+16 градусов в западных областях", - написала она.

Погода в Украине

7 ноября температура воздуха в Украине самой низкой ожидается на северо-востоке, днем ​​+3…+7 градусов. Теплее всего будет на западе, днем ​​до +12…+16 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+13 градусов, в Крыму до +13…+15 градусов.

Туманы

"Туманов - много, соответственно, видимость сложнее, улицы – более тусклые, будьте осторожны, носите обязательно на себе либо светоотражающие ленты, либо жилеты", - рассказала Диденко.

Дожди

Дожди вероятны сегодня только местами в западных областях, да и то в Карпатах и ​​околокарпатских областях.

Погода в Киеве

В столице 7 ноября столбики термометров поднимутся до +7…+8 градусов.

"Воздух будет сырым, с туманами, однако без серьезных дождей. Со вторника градусы начнут повышаться, в Украине потеплеет на несколько градусов", - добавила Диденко.

Как сообщалось, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

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