Туман й сніголавинна небезпека. В МВС закликали утриматись від походів у гори

Українців закликають утриматись від походів у гори. Попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Міністерство показало фотографію, яку було зроблено на горі Піп Іван. Видимість мінімальна через туман, а швидкість вітру сягає 12 м/с.
Фото: в МВС закликали утриматись від походів у гори (t.me/mvs_ukraine)
Температура становить -13 градусів.
Варто додати, що в Укргідрометцентр попередили про те, що сніголавинна небезпека утримуватиметься й завтра на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - відзначає пресслужба.
Фото: сніголавинна ситуація в українських Карпатах (facebook.com/lavyny.official)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра, 25 грудня, очікуються сильні пориви вітру по усій території України, а подекуди й ожеледь.
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