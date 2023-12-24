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По усій Україні мокрий сніг й дощі, подекуди ожеледиця та пориви вітру: погода на завтра

Неділя 24 грудня 2023 14:41
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По усій Україні мокрий сніг й дощі, подекуди ожеледиця та пориви вітру: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 грудня, по усій країні можливий мокрий сніг з переходом в дощ. Подекуди ожеледиця та пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, мокрий сніг з переходом в дощ", - пише пресслужба.

Подекуди на дорогах країни ожеледиця.

Зазначається, що вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +9 до +12 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до -1 вночі й від +5 до +8 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +7 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від -5 до 0 вночі й від +1 до +4 вдень.

По усій Україні мокрий сніг й дощі, подекуди ожеледиця та пориви вітру: погода на завтра

Фото: погода на 25 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від 0 до -5, а вдень від +4 до +9. Тим часом у Києві вночі -1 - -3, а вдень +6 - +8.

"Вдень 25 грудня пориви вітру 17-22 м/с.I рівень небезпечності", - попередили в Укргідрометцентрі.

Попередження про негоду

"25 грудня у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - пише гідрометцентр.

По усій Україні мокрий сніг й дощі, подекуди ожеледиця та пориви вітру: погода на завтра

Фото: попередження про негоду (meteo.gov.ua)

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