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Туман и снеголавинная опасность. В МВД призвали воздержаться от походов в горы

Фото: МВД призвали воздержаться от походов в горы (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцев призывают воздержаться от походов в горы. Предупреждают о третьем уровне снеголавинной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Министерство показало фотографию, сделанную на горе Поп Иван. Видимость минимальна из-за тумана, а скорость ветра достигает 12 м/с.

Фото: МВД призвали воздержаться от походов в горы (t.me/mvs_ukraine)

Температура составляет -13 градусов.

Стоит добавить, что в Укргидрометцентр предупредили о том, что снеголавинная опасность будет удерживаться и завтра на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - отмечает пресс-служба.

Фото: снеголавинная ситуация в украинских Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра, 25 декабря, ожидаются сильные порывы ветра по всей территории Украины, а местами и гололед.

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