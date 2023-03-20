ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туман та до +16 градусів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 березня 2023 07:00
Туман та до +16 градусів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні погода в Україні буде без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 20 березня, майже в усіх регіонах буде сухо. У південних та західних областях вдень очікується до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність та майже без опадів. Лише у східних областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На заході та в центрі вранці та в темний період місцями туман.

Температура повітря вдень у межах від +8 до +13 градусів, а на крайньому півдні та Прикарпатті до +16.

Температура вночі буде від +3 до -2 градусів, а на півдні та сході країни +1 +6.

Туман та до +16 градусів: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень +10 +12 градусів, а вночі близько нуля.

Нагадаємо, рятувальники попередили українців про загрозу сніжних лавин у Карпатах 20 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон