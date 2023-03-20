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Туман и до +16 градусов: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 07:00
Туман и до +16 градусов: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине будет без дождей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 20 марта, почти во всех регионах будет сухо. В южных и западных областях днем ожидается до +16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность и без осадков. Лишь в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На западе и в центре утром и в темный период местами туман.

Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, а на крайнем юге и Прикарпатье до +16.

Температура ночью будет от +3 до -2 градусов, а на юге и востоке страны +1 +6.

Туман и до +16 градусов: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем +10 +12 градусов, а ночью около нуля.

Напомним, спасатели предупредили украинцев об угрозе снежных лавин в Карпатах 20 марта.

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