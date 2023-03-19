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У Карпатах відлига: українців попереджають про загрозу сходження лавин

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Закарпаття, Неділя 19 березня 2023 11:51
У Карпатах відлига: українців попереджають про загрозу сходження лавин Фото: у Карпатах через відлигу лавинна небезпека (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах сьогодні та завтра. Тому рятувальники закликають утриматися від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.

У Карпатах відлига: українців попереджають про загрозу сходження лавин

Фото: на горі Піп Іван сонячно, без опадів (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, синоптики зазначили, що сьогодні на заході України очікується до +15 градусів, а на високогір'ї Карпатах вночі мороз.

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