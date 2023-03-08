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Туман в шести областях та 18 градусів тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 березня, в Україні очікується місцями дощ, дощ із мокрим снігом. Крім того, не виключається протягом доби туман у шести областях. При цьому температура повітря максимально підніметься до 18 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Крім того:

  • у західних областях помірний дощ, вночі з мокрим снігом;
  • вночі місцями в центральних та східних областях;
  • вдень у північних областях невеликий дощ;
  • на решті території без істотних опадів.

Туман

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер

південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с.

Температура повітря

  • вночі 3-8° тепла,
  • в північній частині та більшості центральних областей від 2° тепла до 3° морозу;
  • вдень 7-12° тепла (на Волині та у Рівненській області 4-9°);
  • у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.

Як повідомлялось, раніше синоптик дала прогноз до вихідних.

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