Туман в шести областях и 18 градусов тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 9 марта, в Украине ожидается местами дождь, дождь с мокрым снегом. Кроме того, не исключается в течение суток туман в шести областях. При этом температура воздуха максимально поднимется до 18 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. Кроме того:
Туман
В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.
Ветер
юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.
Температура воздуха
Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз к выходным.
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