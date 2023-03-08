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Туман в шести областях и 18 градусов тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 9 марта, в Украине ожидается местами дождь, дождь с мокрым снегом. Кроме того, не исключается в течение суток туман в шести областях. При этом температура воздуха максимально поднимется до 18 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Кроме того:

  • в западных областях умеренный дождь, ночью с мокрым снегом;
  • ночью местами в центральных и восточных областях;
  • днем в северных областях небольшой дождь;
  • на остальной территории без существенных осадков.

Туман

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман.

Ветер

юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.

Температура воздуха

  • ночью 3-8° тепла;
  • в северной части и большинстве центральных областей от 2° тепла до 3° мороза;
  • днем 7-12 ° тепла (на Волыни и в Ровенской области 4-9 °);
  • в центральных, южных областях и в Крыму 13-18°.

Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз к выходным.

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