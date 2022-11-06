Туман над Києвом не розвіявся: синоптики розповіли, скільки ще він протримається

Фото: уман над Києвом 6 листопада збережеться до кінця дня (Getty Images)

Найближчим часом Київ знову накриє туман. Він протримається до кінця дня неділі, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".