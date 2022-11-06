Туман над Киевом не рассеялся: синоптики рассказали, сколько еще он продержится

Фото: туман над Киевом 6 ноября сохранится до конца дня (Getty Images)

В ближайший час Киев снова накроет туман. Он продержится до конца дня воскресенья, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".