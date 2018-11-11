Фото: туман в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве видимость на дорогах составляет 200-500 м

Туман в Киеве сохранится до конца суток 11 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в Киеве видимость на дорогах 200-500 м и туман сохранится до конца суток. В связи с этим, водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить вместе с ближним светом противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, избегать маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 11 ноября, ожидаются туманы по всей Украине, плотная облачность, сильный ветер, выпадение снега и заморозки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть затруднено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве с января 2019 года начнут демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода. В общем, реконструкцию путепровода планируют завершить в следующем году.