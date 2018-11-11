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Туман у Києві утримається до кінця доби 11 листопада

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 14:30
Фото: туман у Києві (РБК-Україна)
Фото: туман у Києві (РБК-Україна)

У Києві видимість на дорогах становить 200-500 м

Туман у Києві утримається до кінця доби 11 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, у Києві видимість на дорогах у 200-500 м та туман утримається до кінця доби. У зв'язку з цим, водіям рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути спільно з ближнім світлом протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, уникати маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у неділю, 11 листопада, очікуються тумани по всій Україні, щільна хмарність, сильний вітер, випадання снігу і заморозки. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що через ремонтні роботи на мостах Києва рух транспорту може бути ускладнено, водіїв просять передбачати більше часу на дорогу.

Крім того, повідомлялося, що у Києві з січня 2019 року розпочнуть демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу. Загалом, реконструкцію шляхопроводу планують завершити у наступному році.

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