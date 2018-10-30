ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Туман в Киеве продержится до утра 31 октября

Новости » Общество    30.10.2018 - 14:03
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость на дорогах Киева из-за тумана составит 200-500 м

Туман в Киеве продержится до утра 31 октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, туман в Киеве ожидается до конца суток 30 октября, а также ночью и утром 31 октября. Видимость на дорогах Киева из-за тумана составит 200-500 м.

Из-за тумана водителям советуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими авто, включать аварийную световую сигнализацию при остановке, включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 30 октября 2018 года, на всей территории Украины осадков не ожидается, только в Ужгороде пройдет дождь, температура воздуха днем ожидается до +21. В Киеве сегодня ожидается до +15.

Добавим, также сообщалось, что по информации синоптиков, в Украине 30 и 31 октября 2018 года в некоторых областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класс.

В Киеве из-за ошибки программного обеспечения платежки за октябрь придут без субсидий, - КГГА В Киеве при пожаре на СТО сгорело 2 автомобиля
Новости Украины КиевТуман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь