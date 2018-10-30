У подозреваемого в отправке бомб в США был список с более 100 целей, - NBC

Фото: подозреваемый Цезарь Сайока (twitter.com/rodkelly50)

Имена потенциальных целей Сайока не сообщаются

У Цезаря Сайока, который подозревается в отправлении посылок с бомбами представителями Демократической партии среди которых Барак Обама и Билл Клинтон, был список потенциальный целей с более 100 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Источники телеканала в правоохранительных органах рассказали, что в список возможных целей Сайока входили журналисты и политики, которых было больше сотни. Однако не уточняется как их зовут.

Также сообщается, что ФБР планируют связаться со всеми, кто был в этом списке и предупредить их даже в тех случаях, если злоумышленник так и не отправлял посылку. Правоохранители считают, что лучше оповестить их сейчас, что может позволит избежать возможных угроз.

Ранее сообщалось, что в США суд вынес официальные обвинения подозреваемому в рассылке бомб. Судья вынес обвинение по пяти статьям, среди которых перемещение взрывчатки между штатами, незаконная отправка взрывчатки по почте, угроза бывшим президентам США и другим лицам, а также угрозу федеральным службам.

Напомним, сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа.