Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість на дорогах Києва через туман становитиме 200-500 м

Туман у Києві утримається до ранку 31 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, туман у Києві очікується до кінця доби 30 жовтня, а також вночі та вранці 31 жовтня. Видимість на дорогах Києва через туман становитиме 200-500 м.

Через туман водіям радять знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими авто, вмикати аварійну світлову сигналізацію при зупинці, увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 30 жовтня 2018 року, на всій території України опадів не очікується, лише в Ужгороді пройде дощ, температура повітря вдень очікується до +21. У Києві сьогодні очікується до +15.

Додамо, також повідомлялося, що за інформацією синоптиків, в Україні 30 та 31 жовтня 2018 року у деяких областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 клас.