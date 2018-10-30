Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается в Киеве и Киевской области

В Украине 30 и 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 30 и 31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"В Киевской области 30 и 31 октября в южных, восточных районах и в районе Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации синоптиков, 30 октября 2018 на всей территории Украины осадков не ожидается, только в Ужгороде пройдет дождь, температура воздуха днем от +12 до +21.

В столице Украины 30 октября без осадков, днем от +13 до +15, ночью от +7 до +9. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, по Киеву и Киевской области сегодня, 30 октября, ожидается туман, видимость 200-500 м.