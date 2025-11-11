UA

Туман із видимістю до 200-300 метрів: ДСНС звернулися до мешканців Києва та області

Фото: водіїв закликали дотримуватися дистанції, а пішоходів переходити дорогу у визначених місцях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вже у найближчу годину та в першій половині дня, 11 листопада, у Києві та області очікується сильний туман. У зв'язку з цим водіям та пішоходам слід бути дуже обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У найближчу годину, з утриманням у першій половині дня, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 метрів", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Також у ДСНС звернулися до водіїв та пішоходів. Зокрема:

водіїв закликали бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму;
пішоходів попросили переходити дорогу лише у визначених місцях та переконуватись, що "вас добре видно".

Погода в Україні

Нагадаємо, що в Україну з південного заходу насувається циклон Niksala, який 11 листопада принесе дощі в більшість областей країни.

Вчора синоптик Наталка Діденко писала, що перші опади очікуються вже 10 листопада ввечері - дощ буде йти у Вінницькій, північній Одеській, частині Хмельницької, Черкаській та Чернівецькій областях.

Також вона попередила, що дощі та зниження температури прогнозуються також і в Києві.

