Туман і погіршення видимості по всій Україні - жовтий рівень погодної небезпеки на 21 листопада

В Україні очікується погіршення погодних умов: туман, снігопади та ожеледиця можуть ускладнити пересування дорогами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС у мережі Telegram.
21 листопада вночі та вранці в більшості регіонів України, окрім південних областей, прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів.
Ситуація оцінюється як небезпечна (I рівень, жовтий), тому водіям рекомендують вмикати фари та дотримуватися дистанції на дорогах.
22-23 листопада в західних областях країни очікуються значні опади: помірний та місцями сильний сніг.
Висота снігового покриву становитиме 5-15 см, а у Львівській та Івано-Франківській областях - до 20-30 см.
На дорогах можливе налипання мокрого снігу та утворення ожеледиці, що збільшує ризик аварій.
У горах прогнозуються хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с, що додатково ускладнить рух і створить загрозу для туристів та автомобілістів.
Фахівці радять утриматися від далеких поїздок маршрутами через Карпати та ретельно перевіряти стан транспортних засобів перед виїздом.
Експерти настійно рекомендують планувати маршрути заздалегідь, зважати на погодні умови та дотримуватися правил безпеки.
Використання зимової гуми, швидкісний режим і уважність на дорогах допоможуть знизити ризики під час негоди.
