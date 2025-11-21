Туман и ухудшение видимости по всей Украине — желтый уровень погодной опасности на 21 ноября

Туман по всей стране

21 ноября ночью и утром в большинстве регионов Украины, кроме южных областей, прогнозируется туман с видимостью 200–500 метров.

Ситуация оценивается как опасная (I уровень, желтый), поэтому водителям рекомендуют включать фары и соблюдать дистанцию на дорогах.

Снег и осложнение условий на западе

22–23 ноября в западных областях страны ожидаются значительные осадки: умеренный и местами сильный снег.

Высота снежного покрова составит 5–15 см, а в Львовской и Ивано-Франковской областях — до 20–30 см.

На дорогах возможно налипание мокрого снега и образование гололедицы, что увеличивает риск аварий.

Опасность в Карпатах

В горах прогнозируются метели и порывы ветра до 15–20 м/с, что дополнительно усложнит движение и создаст угрозу для туристов и автомобилистов.

Специалисты советуют воздержаться от дальних поездок по маршрутам через Карпаты и тщательно проверять состояние транспортных средств перед выездом.

Рекомендации водителям и пешеходам

Эксперты настоятельно рекомендуют планировать маршруты заранее, учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности.

Использование зимней резины, скоростной режим и внимательность на дорогах помогут снизить риски во время непогоды.