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Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

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Украина, Воскресенье 11 сентября 2022 07:00
Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины Фото: непогода сегодня накроет еще больше территорий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 11 сентября будет продолжать ухудшаться. Дожди и шквалы накроют еще больше территорий, только на востоке местами без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Временами умеренные дожди (ночью в северной части и большинстве центральных областей значительные дожди), лишь на востоке страны (Луганская и Донецкая область) осадков не ожидается.

Вместе с тем в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на Западе - западный, 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +7 +11 градусов, днем +10 +17;
  • на западе ночью +7 +13, а днем +12 +19 градусов;
  • в восточных областях ночью +7 +10 градусов, днем +12 +17;
  • на юге страны ночью +11 +19, а днем +18 +24 градуса;
  • в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +12 +17.

Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ночью значительный, а днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Туман, дожди и шквалы: непогода накроет еще больше территорий Украины

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что Украину в эти выходные накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Добавим, что вчера из-за ливней затопило ряд улиц в Ужгороде.

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