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Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

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Україна, Неділя 11 вересня 2022 07:00
Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України Фото: негода сьогодні накриє ще більше територій України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 11 вересня продовжуватиме погіршуватися. Дощі та шквали накриють ще більше територій, лише на сході місцями без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Часом помірні дощі (вночі у північній частині та більшості центральних областей значні дощі), лише на сході країни (Луганська та Донецька область) опадів не передбачається.

Разом з тим у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на заході - західний, 7-12 м/с. Місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +7 +11 градусів, вдень +10 +17;
  • на заході вночі +7 +13, а вдень +12 +19 градусів;
  • у східних областях вночі +7 +10 градусів, вдень +12 +17;
  • на півдні країни вночі +11 +19, а вдень +18 +24 градуси;
  • у центральних областях вночі +9 +11 градусів, вдень +12 +17.

Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, вночі значний, а вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Туман, дощі та шквали: негода накриє ще більше територій України

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що Україну цими вихідними накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Додамо, що вчора через зливи затопило низку вулиць в Ужгороді.

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