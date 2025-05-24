У Тульській області атаковано хімічне підприємство "Азот", - ЦПД

У Тульській області атакували хімічне підприємство "Азот". За даними Центру протидії дезінформації (ЦПД), удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт.

На "Азоті" виробляють кілька хімічних речовин, вони можуть використовуватися у військових цілях

Зокрема, аміачна селітра - компонент для вибухових речовин, метанол - сировина для виготовлення ракетного пального, а також аргон - газ, який використовують у металургії для зварювання та термообробки металів, що застосовують в оборонній промисловості.

За даними аналізу ASTRA і місцевих жителів, пожежа на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" виникла через атаку безпілотників вранці 24 травня.

Раніше глава регіону повідомив, що в Новомосковську Тульської області атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, 3 людини постраждали.

"Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють", - ідеться в повідомленні.