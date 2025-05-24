У Тульській області атаковано хімічне підприємство "Азот", - ЦПД

У Тульській області атакували хімічне підприємство "Азот". Через атаку безпілотників виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram та ASTRA.
У Тульській області атакували хімічне підприємство "Азот". За даними Центру протидії дезінформації (ЦПД), удар припав на можливий для військової промисловості об'єкт.
На "Азоті" виробляють кілька хімічних речовин, вони можуть використовуватися у військових цілях
Зокрема, аміачна селітра - компонент для вибухових речовин, метанол - сировина для виготовлення ракетного пального, а також аргон - газ, який використовують у металургії для зварювання та термообробки металів, що застосовують в оборонній промисловості.
За даними аналізу ASTRA і місцевих жителів, пожежа на АТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" виникла через атаку безпілотників вранці 24 травня.
Раніше глава регіону повідомив, що в Новомосковську Тульської області атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом, 3 людини постраждали.
"Жителів села Грицово, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату "Азот" у Новомосковську Тульської області, евакуюють", - ідеться в повідомленні.
У ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торгового порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух.
Пізніше з'ясувалося, що вибухи на морському терміналі в селищі Усть-Луга в Ленінградській області РФ були спецоперацією СБУ. У порту окупанти переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ на фронт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.