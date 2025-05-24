В Тульской области атаковано химическое предприятие "Азот", - ЦПД

В Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". Из-за атаки беспилотников возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram и ASTRA.
В Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД), удар пришелся на возможный для военной промышленности объект.
На "Азоте" производят несколько химических веществ, они могут использоваться в военных целях
В частности, аммиачная селитра - компонент для взрывчатых веществ, метанол - сырье для изготовления ракетного топлива, а также аргон - газ, который используют в металлургии для сварки и термообработки металлов, применяемых в оборонной промышленности.
По данным анализа ASTRA и местных жителей, пожар на АО "Новомосковская акционерная компания "Азот" возник из-за атаки беспилотников утром 24 мая.
Ранее глава региона сообщил, что в Новомосковске Тульской области атаковано предприятие, поврежден трубопровод с природным газом, 3 человека пострадали.
"Жителей села Грицово, которое находится примерно в 10 километрах от атакованного химического комбината "Азот" в Новомосковске Тульской области, эвакуируют", - говорится в сообщении.
В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.
Позже выяснилось, что взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ были спецоперацией СБУ. В порту оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ на фронт.
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