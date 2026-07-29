У Тулі скоїли замах на керівника заводу дронів для армії Путіна

Нагадаємо, окупанти почали міняти гауляйтерів у тимчасово окупованому Мелітополі ще навесні 2023 року.

За словами міського голови Івана Федорова, нових очільників призначали саме тому, що вони здатні виконувати "бруднішу" роботу - серед них були люди з сумнівною репутацією, зокрема причетні до корупційних схем.

Тим часом невдовзі після цього стався замах на заступника начальника так званого обласного управління внутрішніх справ окупованого Мелітополя.

Вибуховий пристрій спрацював біля воріт його будинку, чоловіка з травмами доставили до лікарні.