В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина

Напомним,кафиры начали менять гауляйтеров во временно оккупированном Мелитополе еще весной 2023 года.

По словам городского головы Ивана Федорова, новых руководителей назначали именно потому, что они способны выполнять более "грязную" работу - среди них были люди с сомнительной репутацией, в том числе причастные к коррупционным схемам.

Тем временем вскоре после этого произошло покушение на заместителя начальника так называемого областного управления внутренних дел оккупированного Мелитополя.

Взрывное устройство сработало у ворот его дома, мужчину с травмами доставили в больницу.