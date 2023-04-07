Здатні виконувати "бруднішу" роботу. В Мелітополі окупанти почали міняти гауляйтерів
Фото: російські окупанти (Getty Images)
Російські окупанти почали міняти гауляйтерів в Мелітополі на нових, які здатні виконувати ще "бруднішу" роботу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Як пише Федоров:
- в Якимівці призначили росіянку, яка відмивала бюджетні кошти в окупованому Криму;
- в Приазовську - офіцера запасу Росармії;
- в Кирилівці та Костянтинівці - місцевих колишніх співробітників російського МВС, корупційні "заслуги" яких відомі всьому регіону.
"Але життя зрадника - продукт, що швидко псується. Тож доля чергової партії рашистських прислужників теж відома - в кращому випадку кримінальна відповідальність і десятиріччя за ґратами", - пише Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі нещодавно підірвали техніку та особовий склад росіян, який ворог завозив протягом декількох днів.
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