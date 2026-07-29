У Тулі скоїли замах на керівника заводу дронів для армії Путіна

У російському місті Тула невідомий підстеріг у під'їзді будинку керівника компанії, яка виробляє безпілотники, та тричі вистрілив у нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Нещодавно фірма отримала контракти майже на 30 мільйонів рублів. Гроші компанія має отримати за постачання комплектів для складання безпілотників та систем керування для дронів.

"Російська лабораторія повітряного транспорту" розробляє та постачає безпілотні системи для потреб російської армії.

Чоловіка з пораненнями доставили до лікарні. Особу нападника поки не встановили, поліція веде пошук.

Коли керівник компанії "Російська лабораторія повітряного транспорту" Андрій Черезов з'явився на місці, стрілець тричі вистрілив у нього.

За даними каналу, невідомий влаштував засідку в під'їзді житлового будинку.

Нагадаємо, окупанти почали міняти гауляйтерів у тимчасово окупованому Мелітополі ще навесні 2023 року.

За словами міського голови Івана Федорова, нових очільників призначали саме тому, що вони здатні виконувати "бруднішу" роботу - серед них були люди з сумнівною репутацією, зокрема причетні до корупційних схем.

Тим часом невдовзі після цього стався замах на заступника начальника так званого обласного управління внутрішніх справ окупованого Мелітополя.

Вибуховий пристрій спрацював біля воріт його будинку, чоловіка з травмами доставили до лікарні.