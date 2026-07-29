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У Тулі скоїли замах на керівника заводу дронів для армії Путіна

12:33 29.07.2026 Ср
2 хв
Нападника досі шукають
aimg Олена Чупровська
У Тулі скоїли замах на керівника заводу дронів для армії Путіна Фото: у Росії намагалися вбити керівника заводу з виробництва БПЛА (Getty Images)
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У російському місті Тула невідомий підстеріг у під'їзді будинку керівника компанії, яка виробляє безпілотники, та тричі вистрілив у нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Що відомо про напад

За даними каналу, невідомий влаштував засідку в під'їзді житлового будинку.

Коли керівник компанії "Російська лабораторія повітряного транспорту" Андрій Черезов з'явився на місці, стрілець тричі вистрілив у нього.

Чоловіка з пораненнями доставили до лікарні. Особу нападника поки не встановили, поліція веде пошук.

Чим займається компанія

"Російська лабораторія повітряного транспорту" розробляє та постачає безпілотні системи для потреб російської армії.

Нещодавно фірма отримала контракти майже на 30 мільйонів рублів. Гроші компанія має отримати за постачання комплектів для складання безпілотників та систем керування для дронів.

Нагадаємо, окупанти почали міняти гауляйтерів у тимчасово окупованому Мелітополі ще навесні 2023 року.

За словами міського голови Івана Федорова, нових очільників призначали саме тому, що вони здатні виконувати "бруднішу" роботу - серед них були люди з сумнівною репутацією, зокрема причетні до корупційних схем.

Тим часом невдовзі після цього стався замах на заступника начальника так званого обласного управління внутрішніх справ окупованого Мелітополя.

Вибуховий пристрій спрацював біля воріт його будинку, чоловіка з травмами доставили до лікарні.

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