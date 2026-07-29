В российском городе Тула неизвестный подстерегал в подъезде дома руководителя компании, производящей беспилотники, и трижды выстрелил в него.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Недавно фирма получила контракты почти на 30 миллионов рублей. Деньги компания должна получить за поставку комплектов для сборки беспилотников и систем управления для дронов.

"Русская лаборатория воздушного транспорта" разрабатывает и снабжает беспилотные системы для нужд российской армии.

Мужчину с ранениями доставили в больницу. Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет поиск.

Когда руководитель компании Российская лаборатория воздушного транспорта Андрей Черезов появился на месте, стрелок трижды выстрелил в него.

По данным канала, неизвестный устроил засаду в подъезде жилого дома.

Напомним,кафиры начали менять гауляйтеров во временно оккупированном Мелитополе еще весной 2023 года.

По словам городского головы Ивана Федорова, новых руководителей назначали именно потому, что они способны выполнять более "грязную" работу - среди них были люди с сомнительной репутацией, в том числе причастные к коррупционным схемам.

Тем временем вскоре после этого произошло покушение на заместителя начальника так называемого областного управления внутренних дел оккупированного Мелитополя.

Взрывное устройство сработало у ворот его дома, мужчину с травмами доставили в больницу.