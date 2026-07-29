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В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина

12:33 29.07.2026 Ср
2 мин
Нападавшего до сих пор ищут
aimg Елена Чупровская
В Туле совершили покушение на руководителя завода дронов для армии Путина Фото: в России пытались убить руководителя завода по производству БПЛА (Getty Images)
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В российском городе Тула неизвестный подстерегал в подъезде дома руководителя компании, производящей беспилотники, и трижды выстрелил в него.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Что известно о нападении

По данным канала, неизвестный устроил засаду в подъезде жилого дома.

Когда руководитель компании Российская лаборатория воздушного транспорта Андрей Черезов появился на месте, стрелок трижды выстрелил в него.

Мужчину с ранениями доставили в больницу. Личность нападавшего пока не установили, полиция ведет поиск.

Чем занимается компания

"Русская лаборатория воздушного транспорта" разрабатывает и снабжает беспилотные системы для нужд российской армии.

Недавно фирма получила контракты почти на 30 миллионов рублей. Деньги компания должна получить за поставку комплектов для сборки беспилотников и систем управления для дронов.

Напомним,кафиры начали менять гауляйтеров во временно оккупированном Мелитополе еще весной 2023 года.

По словам городского головы Ивана Федорова, новых руководителей назначали именно потому, что они способны выполнять более "грязную" работу - среди них были люди с сомнительной репутацией, в том числе причастные к коррупционным схемам.

Тем временем вскоре после этого произошло покушение на заместителя начальника так называемого областного управления внутренних дел оккупированного Мелитополя.

Взрывное устройство сработало у ворот его дома, мужчину с травмами доставили в больницу.

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