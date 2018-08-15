Тука прокомментировал возможное введение аккредитации для волонтеров на Донбассе

Предложение аккредитовать волонтеров на Донбассе неудачное, считает Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не считает введение аккредитации для волонтеров, которые работают на Донбассе, удачным примером упорядочения их деятельности. Об этом передает корреспондент РБК-Украина

Отмечается, что Тука представил результаты недавно проведенного исследования ситуации со внутренне перемещенными лицами (ВПО) в Украине. Комментируя вопрос относительно аккредитации волонтеров, он отметил, что таким образом может быть в дальнейшем создан реестр грузов, которые переправляют волонтеры.

"Я не знаю, какова цель этого (введения аккредитации для волонтеров на Донбассе и создание реестров грузов, которые они доставляют военным - ред.) и не думаю, что это будет удачным примером", - сказал он.

Тука добавил, что идея введения такой аккредитации на самом деле не новая. Подобные попытки для регистрации волонтеров были и раньше.

"Это далеко не первая попытка упорядочить волонтерское движение. Как известно, ничего из этого не вышло... Сами военные, которые ежедневно рискуют жизнью, найдут способ связаться с волонтерами, и наоборот - волонтеры найдут способ доставлять грузы", - сказал Тука.

Напомним, ранее Тука заявил, что отказ продлить особый статус Донбасса негативно повлияет на позиции Украины на международной арене. Пролонгация такого статуса с политической точки зрения является одним из требований минских соглашений.