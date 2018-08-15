Тука прокоментував можливе запровадження акредитації для волонтерів на Донбасі

Пропозиція акредитації волонтерів на Донбасі є невдалою, вважає Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не вважає запровадження акредитації для волонтерів, які працюють на Донбасі, вдалим прикладом упорядкування їхньої діяльності. Про це передає кореспондент РБК-Україна

Зазначається, що Тука презентував результати нещодавно проведеного дослідження ситуації зі внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні. Коментуючи питання щодо акредитації волонтерів, він зазначив, що таким чином може бути в подальшому створено реєстр вантажів, які переправляють волонтери.

"Я не знаю, яка мета цього (запровадження акредитації для волонтерів на Донбасі та створення реєстрів вантажів, які вони доставляють військовим, - ред.) і не думаю, що це буде вдалим прикладом", - сказав він.

Тука додав, що ідея запровадження такої акредитації насправді не нова. Подібні спроби для реєстрації волонтерів були і раніше.

"Це далеко не перша спроба упорядкувати волонтерський рух. Як відомо, нічого з цього не вийшло... Самі військові, які щодня ризикують життям, знайдуть спосіб зв’язатися із волонтерами, і навпаки - волонтери знайдуть спосіб доправляти вантажі", - сказав Тука.

Нагадаємо, раніше Тука заявив, що відмова продовжити особливий статус Донбасу негативно вплине на позиції України на міжнародній арені. Оскільки пролонгація такого статусу з політичної точки зору є однією з вимог мінських угод.