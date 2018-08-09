Тука: відмова продовжити особливий статус Донбасу вдарить по іміджу України
Тука вважає, що цього року буде складніше продовжити особливий статус Донбасу
Відмова продовжити особливий статус Донбасу негативно вплине на позиції України на міжнародній арені. Таку думку РБК-Україна висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
Зокрема, Тука зазначив, що підтримує нову пролонгацію закону про особливий статус тимчасово окупованих районів Донбасу. У той же час він підкреслив, що продовжити дію закону цього року буде набагато складніше, ніж минулого.
"З політичної точки зору - це одна з вимог мінських угод. І прийнявши цей закон, Україна демонструє те, що ми виконуємо, намагаємося виконувати мінські угоди. Якщо ж Верховна рада не погодиться продовжити термін дії цього закону, миттєво буде реакція Кремля, мовляв, бачите, Київ не дотримується сам мінських угод", - пояснює заступник міністра.
Крім того, відмова продовжити закон матиме виключно негативні наслідки для України на міжнародній арені. Тука зазначив, що за минулий рік в різних європейських структурах збільшилася присутність проросійських як правих, так і лівих політичних сил.
"Таким чином, якщо ми не пролонгуємо дію цього закону, ми будемо на собі відчувати посилення тиску з боку цих сил, в тому числі, і всередині Європейського союзу може змінюватися ставлення до України як до країни-партнера", - говорить чиновник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Народному фронті" сумніваються в продовженні особливого статусу Донбасу.
Відзначимо, до цього спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик заявив, що пролонгація закону про особливий статус окупованого Донбасу може сприяти введенню миротворчої місії ООН.