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Туди ж, куди і Леніна. Пам'ятник Суворову в Ізмаїлі приберуть з очей

Фото: російський полководець Олександр Суворов (facebook.com/amicidiSuvorov)
Автор: Тетяна Степанова

Депутатська більшість Ізмаїльської міськради Одеської області ухвалила рішення про перенесення пам'ятника на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства, куди ще 2016 року перемістили із центру міста скульптуру Леніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ізмаїльської міської ради.

У рішенні йдеться про те, що в Ізмаїлі тимчасово перенесуть пам'ятник Олександру Суворову, який встановлено в центрі населеного пункту.

Під час засідання місцеві депутати вирішили, що постамент буде переміщено на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

"Прибрати пам'ятник Олександру Суворову за межі громадського простору міста - у місце його тимчасового зберігання. Доручити виконавчому комітету міськради організувати контроль за облаштуванням місця тимчасового зберігання скульптурного зображення й інших елементів пам'ятника на території КП Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", - йдеться в рішенні міськради, яке підписав міський голова Андрій Абрамченко.

Окрім цього, на комунальні служби Ізмаїла поклали відповідальність за демонтаж і транспортування пам'ятника Олександру Суворову на територію місцевого водоканалу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у центрі Житомира демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна. Можливо, його обміняють на українських військовополонених.

Також раніше ми писали, що в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.

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