Туди ж, куди і Леніна. Пам'ятник Суворову в Ізмаїлі приберуть з очей

Депутатська більшість Ізмаїльської міськради Одеської області ухвалила рішення про перенесення пам'ятника на територію міськуправління водопровідно-каналізаційного господарства, куди ще 2016 року перемістили із центру міста скульптуру Леніна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Ізмаїльської міської ради.
У рішенні йдеться про те, що в Ізмаїлі тимчасово перенесуть пам'ятник Олександру Суворову, який встановлено в центрі населеного пункту.
Під час засідання місцеві депутати вирішили, що постамент буде переміщено на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".
"Прибрати пам'ятник Олександру Суворову за межі громадського простору міста - у місце його тимчасового зберігання. Доручити виконавчому комітету міськради організувати контроль за облаштуванням місця тимчасового зберігання скульптурного зображення й інших елементів пам'ятника на території КП Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", - йдеться в рішенні міськради, яке підписав міський голова Андрій Абрамченко.
Окрім цього, на комунальні служби Ізмаїла поклали відповідальність за демонтаж і транспортування пам'ятника Олександру Суворову на територію місцевого водоканалу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у центрі Житомира демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна. Можливо, його обміняють на українських військовополонених.
Також раніше ми писали, що в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.