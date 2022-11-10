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В Києві планують демонтувати пам'ятники Щорсу та Ватутіну

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Четвер 10 листопада 2022 12:10
В Києві планують демонтувати пам'ятники Щорсу та Ватутіну Фото: в Києві планують демонтувати пам'ятники Щорсу та Ватутіну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради", - написав Ткаченко.

За словами голови Центру досліджень політичних цінностей Олександра Донія, пам'ятники Ватутіна і Щорса демонтують.

"Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення - вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну", - відзначив Доній.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

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