Туда же, куда и Ленина. Памятник Суворову в Измаиле уберут из виду

В решении говорится, что в Измаиле временно перенесут памятник Александру Суворову, который установлен в центре населенного пункта.

В ходе заседания местные депутаты решили, что постамент будет перемещен на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

"Убрать памятник Александру Суворову за пределы общественного пространства города - в место его временного хранения. Поручить исполнительному комитету горсовета организовать контроль за обустройством места временного хранения скульптурного изображения и других элементов памятника на территории КП Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", - говорится в решении горсовета, которое подписал городской голова Андрей Абрамченко.

Кроме того, на коммунальные службы Измаила возложили ответственность за демонтаж и транспортировку памятника Александру Суворову на территорию местного водоканала.