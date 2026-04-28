"Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії

Головне: "Хет-трик" Сил оборони: українські дрони втретє за два тижні (16, 20 та 28 квітня) успішно атакували НПЗ у Туапсе. Сьогодні спалахнули нові резервуари, які раніше залишалися цілими.

українські дрони втретє за два тижні (16, 20 та 28 квітня) успішно атакували НПЗ у Туапсе. Сьогодні спалахнули нові резервуари, які раніше залишалися цілими. Екологічна катастрофа : Витік нафтопродуктів у річку Туапсе та Чорне море сягнув площі 10 000 кв. м - пляму видно навіть із космосу. Через дощі нафта перелилася через загородження, забруднивши узбережжя на 50 км навколо.

: Витік нафтопродуктів у річку Туапсе та Чорне море сягнув площі 10 000 кв. м - пляму видно навіть із космосу. Через дощі нафта перелилася через загородження, забруднивши узбережжя на 50 км навколо. Вимушена евакуація : Вперше з початку атак влада оголосила термінову евакуацію мешканців вулиць, що прилягають до палаючих терміналів. Місто затягнуло токсичним смогом, фіксуються "мазутні дощі".

: Вперше з початку атак влада оголосила термінову евакуацію мешканців вулиць, що прилягають до палаючих терміналів. Місто затягнуло токсичним смогом, фіксуються "мазутні дощі". Приховування правди владою : Ще днями місцева влада заперечувала масштаб забруднення, а сьогодні силовики затримали журналістку видання "Кедр" Анастасію Троянову, яка фіксувала наслідки ударів.

: Ще днями місцева влада заперечувала масштаб забруднення, а сьогодні силовики затримали журналістку видання "Кедр" Анастасію Троянову, яка фіксувала наслідки ударів. Удари по воєнній машині Кремля: Уражений НПЗ виробляє близько 12 млн тонн нафти на рік і є критичним хабом для експорту пального та забезпечення логістики Чорноморського флоту РФ та військ на півдні.

Третій удар по НПЗ за два тижні

Чергову операцію на Туапсинському НПЗ здійснили оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" у взаємодії з ССО, СБУ, ГУР МО та іншими підрозділами Сил оборони.

У Силах спеціальних операцій іронічно назвали влучання "хет-триком", зазначивши: "Туапсе, у вас знову пропущений".

До цього об’єкт атакували 16 та 20 квітня:

16 квітня: уражено ключові установки, пожежа тривала кілька діб.

20 квітня: прильоти були по портовій інфраструктурі з готовою продукцією.

Загалом за попередні нальоти було знищено 24 та пошкоджено 4 резервуари.

Сьогодні, за попередніми даними, спалахнули ще щонайменше чотири ємності, які раніше залишалися неушкодженими.

Аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук пояснив в коментарі РБК-Україна, на відміну від атак 16 та 20 квітня, цього разу було уражено саме НПЗ, а не резервуарний парк. Ця почерговість ударів є логічною, оскільки вона покликана обмежити роботу всього комплексу.

"Тобто перші удари, наслідком яких стали понад 60% потужностей порту (це 24 знищених та 4 пошкоджених резервуарів і транспортних вузлів), блокували саму можливість перевалки нафти, тобто логістики цього об'єкту. А сьогоднішня атака стала таким початком знищення самого нафтопереробного заводу", - сказав експерт.

Екологічна катастрофа та евакуація

Через загрозу поширення вогню вранці 28 квітня мерія Туапсе оголосила евакуацію мешканців вулиць Кошкіна та Пушкіна, що прилягають до заводу. Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив "серйозну НП" та масштабну пожежу.

"У Туапсе ще одна серйозна НП. Через атаку ворожих безпілотників сталася масштабна пожежа на НПЗ", - написав губернатор.

Наразі нафтопереробний завод горить, його гасять сотні людей. Стовпи диму, що піднімаються від НПЗ, видно по всьому місту. Ситуація в регіоні близька до катастрофічної:

Забруднення: зафіксовано новий витік нафтопродуктів у річку Туапсе ; нафтові плями вже поширилися на пляжі за 50 км від міста.

; нафтові плями вже поширилися на пляжі за 50 км від міста. Токсичні опади: смог від пожеж провокує "мазутні дощі" та забруднення ґрунтів. Раніше дим від заводу сягав околиць Ставрополя.

Фото: нафту після ударів по Туапсинському НПЗ у місті збирають відрами та лопатами (росЗМІ)

Росспоживнагляд закликав місцевих мешканців не виходити на вулицю та не відкривати вікна, проте влада продовжує приховувати дані про реальне перевищення концентрації токсичних речовин у повітрі.

Водночас, попри небезпечні наслідки, уроки у школах не скасували, а міський пляж, на якому виявили викиди мазуту, адміністрація засипала свіжою галькою.

Супутниковий знімок: нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику

Затримання журналістки, яка "засвітила" НПЗ

На тлі пожежі силовики затримали журналістку видання "Кедр" Анастасію Троянову, яка готувала репортаж про наслідки ударів.

Фото: російські силовики затримали журналістку Анастасію Троянову, яка робила репортаж про наслідки удару по Туапсинському НПЗ (росЗМІ)

Перед "профілактичною бесідою" у відділку МВС вона встигла опублікувати кадри чорних стовпів диму над містом. За її словами, у повітрі стоїть сильний запах гару, а люди масово ризикують отруїтися, не використовуючи засобів захисту.

Чому Туапсинський НПЗ важливий для Росії

Туапсе - невелике портове місто на березі Чорного моря, приблизно на півдорозі з Краснодара до Сочі. В місті поруч існують туристичні об'єкти і Туапсинський нафтопереробний завод, який займає третину площі всього міста.

Завод утворює єдиний комплекс із морським терміналом АТ !Чорномортранснафта" (група "Транснефть"). Це ключовий експортний хаб Росії на Чорному морі.

Підприємство, що належить "Роснафті", є одним із найбільших у країні з потужністю близько 12 млн тонн на рік.

Експерт Наразій Барчук наголошує, що при цьому за потужністю відвантажування нафтовий порт посідає четверте місце по всій Росії, відстаючи лише від Приморська, Новоросійська та Усть-Луги, та експортуючи до 10 млн тонн нафтопродуктів або 90% того, що він переробляє загалом на рік.

"Відтак зупинка цього порту та, зокрема, НПЗ безпосередньо впливає на експортні потоки нафтопродуктів нашого ворога, що, в свою чергу, б'є по російській економіці, ключовим сектором якої є власне нафта. Та, як наслідок, це має вплив на спроможності ворога до ведення війни", - сказав експерт.

Зауважимо, що Туапсинський НПЗ виробляє пальне для Чорноморського флоту та окупаційного угруповання військ на півдні України.