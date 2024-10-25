Краще зачинити вікна. У двох містах спостерігається сильне забруднення повітря

У двох містах західної частини України зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Фахівці радять зачинити вікна та уникати довгого перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт системи екологічного моніторингу SaveEcoBot.
Станом на ранок 25 жовтня в Івано-Франківську та Тернополі зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Індекси його якості становили 158 і 155 відповідно. Згідно з даних SaveEcoBot, головним забрудником повітря є дрібнодисперсний пил.
Мешканці міст повідомили про димку з їдким запахом. Окрім жахливої видимості та смороду, у декого присутній дискомфорт при диханні. Дискомфорт може бути викликаний і в людей із захворюваннями серця.
У зв’язку з цим, до Івано-Франківська вже направили фахівців для контрольних замірів атмосферного повітря. Про результати повідомлять згодом.
1. Першочергово зачиніть вікна.
2. Пийте більше води.
3. Зробіть вологе прибирання.
4. Виходьте на вулицю тільки в разі потреби.
Раніше ми писали, що насправді забруднює повітря в Україні й коли чекати покращення. Пилової бурі як такої в Україні немає, проте на територію нашої держави продовжує надходити запилене повітря. Якість повітря локально погіршує дим, який стелиться від пожеж в екосистемах. Причиною пожеж є посуха, що вже утримується тривалий час, а також бойові дії.
Читайте також, чому Київ раніше часто потрапляв до антирейтингів з найбруднішим повітрям. Проте наразі переважну більшість часу рівень повітря в столиці є чистим або задовільним. Зауважимо, за станом повітря в режимі онлайн кияни можуть слідкувати через застосунок "Київ Цифровий".