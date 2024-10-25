Краще зачинити вікна. У двох містах спостерігається сильне забруднення повітря

Станом на ранок 25 жовтня в Івано-Франківську та Тернополі зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря. Індекси його якості становили 158 і 155 відповідно. Згідно з даних SaveEcoBot, головним забрудником повітря є дрібнодисперсний пил.

Мешканці міст повідомили про димку з їдким запахом. Окрім жахливої видимості та смороду, у декого присутній дискомфорт при диханні. Дискомфорт може бути викликаний і в людей із захворюваннями серця.

У зв’язку з цим, до Івано-Франківська вже направили фахівців для контрольних замірів атмосферного повітря. Про результати повідомлять згодом.

Як убезпечити себе від забрудненого повітря

1. Першочергово зачиніть вікна.

2. Пийте більше води.

3. Зробіть вологе прибирання.

4. Виходьте на вулицю тільки в разі потреби.