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Лучше закрыть окна. В двух городах наблюдается сильное загрязнение воздуха

Фото: Зафиксирован максимально вредный уровень загрязнения воздуха (pik.net.ua)
Автор: Катерина Творожникова

В двух городах западной части Украины зафиксирован максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Специалисты советуют закрыть окна и избегать долгого пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт системы экологического мониторинга SaveEcoBot.

На утро 25 октября в Ивано-Франковске и Тернополе зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха. Индексы его качества составляли 158 и 155 соответственно. Согласно данным SaveEcoBot, главным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.

Жители городов сообщили о дымке с едким запахом. Кроме ужасной видимости и вони, у некоторых присутствует дискомфорт при дыхании. Дискомфорт может быть вызван и у людей с заболеваниями сердца.

В связи с этим, в Ивано-Франковск уже направили специалистов для контрольных замеров атмосферного воздуха. О результатах сообщат позже.

Как обезопасить себя от загрязненного воздуха

1. Первоначально закройте окна.
2. Пейте больше воды.
3. Сделайте влажную уборку.
4. Выходите на улицу только в случае необходимости.

Раньше мы писали, что действительно загрязняет воздух в Украине и когда ждать улучшения. Пылевой бури как таковой в Украине нет, однако на территорию нашего государства продолжает поступать запыленный воздух. Качество воздуха локально ухудшает дым, который стелится от пожаров в экосистемах. Причиной пожаров является уже задерживающаяся засуха, а также боевые действия.

Читайте также, почему Киев раньше часто попадал в антирейтинг с самым грязным воздухом. Однако подавляющее большинство времени уровень воздуха в столице чистый или удовлетворительный. Заметим, за состоянием воздуха в режиме онлайн киевляне могут следить через приложение "Київ Цифровий".

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Загрязнение воздуха