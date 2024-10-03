Не пилова буря. Що насправді забруднює повітря в Україні й коли чекати покращення
Пилової бурі як такої в Україні немає, проте на територію нашої держави продовжує надходити запилене повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Причина забруднення повітря в Україні
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, ситуація із запиленістю атмосфери зберігається така ж сама, як і на початку поточного тижня.
"Основна причина - вітер з південного сходу, бо саме звідти продовжує надходити запилене повітря. Варто зазначити, що це не пилова буря в Україні. Пилова буря знаходиться далеко біля Каспію, і сам пил переміщується звідти, тому й не становить такої значної небезпеки у нас, як, наприклад, у місці утворення бурі", - пояснили експерти.
Українцям нагадали також, що запиленість надходить на територію України "хвилями".
"Тому концентрація запиленості різна. Бувають періоди з меншим вмістом пилу, от як вчора (у середу, 2 жовтня, - Ред.), коли весь пил в основному переміщувався на Чорне море. І саме зараз, як видно із супутникових знімків, атмосфера тут найбільш замутнена", - зауважили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що сьогодні, 3 жовтня, переважає південне та південно-східне перенесення, тобто з акваторії Чорного моря.
"Пил, що накопичився там учора, виносить на територію України й він поступово шириться небом над нашою країною", - додали спеціалісти.
Коли можна чекати покращення якості повітря
На думку синоптиків і метеорологів, ситуація з якістю повітря в Україні може покращитись лише вихідними днями (5-6 жовтня).
Тоді мають прийти:
- атмосферний фронт із дощами
- свіже повітря з заходу
"Втім південно-східний регіон лишиться без дощів, тому ситуація там залишатиметься без змін", - уточнили експерти Укргідрометцентру.
Насамкінець українцям нагадали, що якість повітря локально погіршує дим, який стелиться від пожеж в екосистемах.
"Причиною пожеж є посуха, що вже утримується тривалий час, а також бойові дії. В цьому випадку, як довго дим залишатиметься в повітрі залежатиме від того, як швидко зникне джерело диму - пожежі", - підсумували в установі.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Проблеми з якістю повітря
Нагадаємо, зранку понеділка, 30 вересня 2024 року, дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити, що повітря змінило "колір". Представники місцевої влади рекомендували людям берегти здоров'я, обмежувати перебування на вулиці та зачиняти вікна.
Пізніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що вітер переносить повітря з пилом у вигляді найдрібніших частинок у верхніх шарах атмосфери на територію нашої країни з Каспійської низовини.
Повідомлялось також, що до Київської області та столиці України погіршення якості повітря дістанеться дещо згодом.
Експерти зазначали, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.
1 жовтня у Державній екологічній інспекції столичного округу розповіли, що пил із Каспію дійсно дістався столиці, проте погіршення якості повітря в Київській області можуть фіксувати не лише через це.
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