Не пилова буря. Що насправді забруднює повітря в Україні й коли чекати покращення

Пилової бурі як такої в Україні немає, проте на територію нашої держави продовжує надходити запилене повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Причина забруднення повітря в Україні

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, ситуація із запиленістю атмосфери зберігається така ж сама, як і на початку поточного тижня.

"Основна причина - вітер з південного сходу, бо саме звідти продовжує надходити запилене повітря. Варто зазначити, що це не пилова буря в Україні. Пилова буря знаходиться далеко біля Каспію, і сам пил переміщується звідти, тому й не становить такої значної небезпеки у нас, як, наприклад, у місці утворення бурі", - пояснили експерти.

Українцям нагадали також, що запиленість надходить на територію України "хвилями".

"Тому концентрація запиленості різна. Бувають періоди з меншим вмістом пилу, от як вчора (у середу, 2 жовтня, - Ред.), коли весь пил в основному переміщувався на Чорне море. І саме зараз, як видно із супутникових знімків, атмосфера тут найбільш замутнена", - зауважили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що сьогодні, 3 жовтня, переважає південне та південно-східне перенесення, тобто з акваторії Чорного моря.

"Пил, що накопичився там учора, виносить на територію України й він поступово шириться небом над нашою країною", - додали спеціалісти.

Коли можна чекати покращення якості повітря

На думку синоптиків і метеорологів, ситуація з якістю повітря в Україні може покращитись лише вихідними днями (5-6 жовтня).

Тоді мають прийти:

атмосферний фронт із дощами

свіже повітря з заходу

"Втім південно-східний регіон лишиться без дощів, тому ситуація там залишатиметься без змін", - уточнили експерти Укргідрометцентру.

Насамкінець українцям нагадали, що якість повітря локально погіршує дим, який стелиться від пожеж в екосистемах.

"Причиною пожеж є посуха, що вже утримується тривалий час, а також бойові дії. В цьому випадку, як довго дим залишатиметься в повітрі залежатиме від того, як швидко зникне джерело диму - пожежі", - підсумували в установі.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)